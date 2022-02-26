26.02.2022 08:55 Евгений Клочко

"Российские танки прорвались в Харьков, но были уничтожены", - Глава ХОГА Олег Синегубов

25 февраля оккупационные войска продолжали боевые действия по направлению Дергачей, Циркунов и Чугуевского направления. Были попытки прорвать оборону со стороны поселка Высокий.

Об этом сообщает РЕДПОСТ ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова. По его информации, 25 февраля враг понес очень большие потери. Более ста единиц вражеской бронированной техники и сотни убитых врагов.

Также 25 февраля были случаи прорыва обороны. Несколько вражеских танков вошли в город, после чего были уничтожены и контроль восстановлен нашими войсками.

После серьезного сопротивления наших героев враг начал бить из артиллерии по социальной инфраструктуре, снаряды попали в центр крови на Алексеевке и детскую областную больницу.

Повреждены жилые дома на Салтовке и ХТЗ. Были попытки уничтожить военные объекты в центре города. К сожалению, есть и пострадавшие.

Одновременно с этим ночью работали диверсионно-разведывательные группы врага. Их цель – завербовать гражданское население, определить целей и закладок электронных меток для вражеской артиллерии. Оккупанты работают группами от двух до пяти человек. Обо всех случаях обнаружения подозрительных лиц сообщайте полиции или военным!

Фиксируются случаи повреждений газопроводов, электросетей, водопроводов и другой критически важной инфраструктуры населенных пунктов области. Ремонтные бригады уже приступили к аварийным работам. Да, обстрелы продолжаются, но мы делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки устранить повреждения.

Выходить из укрытий опасно! Ожидаем массивного обстрела наших позиций по вражеской артиллерии и самолетам.