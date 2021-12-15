15.12.2021 16:38 Александра Жук

Стало известно, откуда на могиле Кернеса появилась праздничная ёлка (фото)

Накануне годовщины смерти Геннадия Кернеса на кладбище у его могилы появилась новогодняя елка. Эту тему стали бурно обсуждать в социальных сетях еще с 14 декабря.

Корреспондент РЕДПОСТ узнал, кто и с какой целью это организовал.

На городском кладбище №2 у могилы Геннадия Кернеса рядом с цветами и портретом разместилась украшенная новогодняя елка. Многие пользователи социальных сетей второй день бурно обсуждают этот факт, подавая под разным соусом. Но, на самом деле, дерево, которое является символом вечной жизни, установлено в знак добра.

По информации наших источников, маленькую елку принесли близкие люди покойного. Поскольку Новый год и Рождество всегда были любимыми праздниками Геннадия Кернеса, принеся дерево на могилу, близкие поздравили его с грядущими новогодними праздниками. Чтобы он и там чувствовал праздник.

Подобная традиция - приносить подарки на могилы покойных в канун праздников, давняя. В разных регионах Украины она разная. Заводят любимые цветы покойных на могилах, приносят любимые вещи и даже куличи перед Пасхой.

Напомним, накануне годовщины смерти Геннадия Кернеса, на харьковском кладбище №2 у его могилы прошла гражданская панихида . Коллеги, друзья, родные, коллеги и тысячи харьковчан почтили память мэра.