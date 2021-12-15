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15.12.2021  16:38   Александра Жук

Стало известно, откуда на могиле Кернеса появилась праздничная ёлка (фото)

Накануне годовщины смерти Геннадия Кернеса на кладбище у его могилы появилась новогодняя елка. Эту тему стали бурно обсуждать в социальных сетях еще с 14 декабря.

Тайна новогодней елки на могиле Кернеса
 
Корреспондент РЕДПОСТ узнал, кто и с какой целью это организовал. 
 
На городском кладбище №2 у могилы Геннадия Кернеса рядом с цветами и портретом разместилась украшенная новогодняя елка. Многие пользователи социальных сетей второй день бурно обсуждают этот факт, подавая под разным соусом. Но, на самом деле, дерево, которое является символом вечной жизни, установлено в знак добра.
 
Тайна новогодней елки на могиле Кернеса
 
По информации наших источников, маленькую елку принесли близкие люди покойного. Поскольку Новый год и Рождество всегда были любимыми праздниками Геннадия Кернеса, принеся дерево на могилу, близкие поздравили его с грядущими новогодними праздниками. Чтобы он и там чувствовал праздник. 
 
Подобная традиция - приносить подарки на могилы покойных в канун праздников, давняя. В разных регионах Украины она разная. Заводят любимые цветы покойных на могилах, приносят любимые вещи и даже куличи перед Пасхой. 
 
Напомним, накануне годовщины смерти Геннадия Кернеса, на харьковском кладбище №2 у его могилы прошла гражданская панихида. Коллеги, друзья, родные, коллеги и тысячи харьковчан почтили память мэра. 
 
Тэги:  елка, могила кернеса, харьков
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