За вандализм и кражи на железной дороге теперь будут сажать (видео)

Кабмин Украины поднял вопрос об ужесточении мер в отношении злоумышленников.
Напомним, ранее мы писали о том, что «Укрзалізниця» представила новогодние туристические маршруты и назначила новые поезда.
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Сегодня звезды обещают наполнить день феерией эмоций. Комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда – их действие будет поистине волшебным.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Снег, который будет идти ночью, утром сменится на дождь со снегом. Во второй половине дня он ослабнет и к вечеру закончится.
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
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