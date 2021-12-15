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15.12.2021  16:19   Дмитрий Колоней

За вандализм и кражи на железной дороге теперь будут сажать (видео)

Кабмин Украины поднял вопрос об ужесточении мер в отношении злоумышленников.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Кабинет министров Украины, предлагается усилить уголовную ответственность за повреждение на железнодорожном транспорте.
 
 
Для решения проблемы воровства на железной дороге возьмут под контроль пункты металлолома. Понесут наказание как те, кто сдал украденную деталь, так и те, кто ее принял в пункте - от штрафов до ограничения свободы:
 
За заготовку такого металлолома будет светить штраф от 1000 до 2500 необлагаемых минимумов, до двух лет исправительных работ или ограничение свободы до одного года.
 
Если преступление связано с повреждением путей сообщения, злоумышленнику грозит штраф от 1500 до 2000 необлагаемых минимумов и исправительные работы, ограничение свободы до 2 лет и лишение свободы на срок до трех лет.
 
 
Наказание предусмотрено и при блокировании транспортных коммуникаций - штраф от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов, исправительные работы до двух лет, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до трех лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что «Укрзалізниця» представила новогодние туристические маршруты и назначила новые поезда.

 

Тэги:  воровство, харьков украина, железная дорога, вандализм, кража, металлолом
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