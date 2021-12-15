За вандализм и кражи на железной дороге теперь будут сажать (видео)

15.12.2021 16:19 Дмитрий Колоней

Кабмин Украины поднял вопрос об ужесточении мер в отношении злоумышленников.

Для решения проблемы воровства на железной дороге возьмут под контроль пункты металлолома. Понесут наказание как те, кто сдал украденную деталь, так и те, кто ее принял в пункте - от штрафов до ограничения свободы:

За заготовку такого металлолома будет светить штраф от 1000 до 2500 необлагаемых минимумов, до двух лет исправительных работ или ограничение свободы до одного года.

Если преступление связано с повреждением путей сообщения, злоумышленнику грозит штраф от 1500 до 2000 необлагаемых минимумов и исправительные работы, ограничение свободы до 2 лет и лишение свободы на срок до трех лет.

Наказание предусмотрено и при блокировании транспортных коммуникаций - штраф от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов, исправительные работы до двух лет, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до трех лет.