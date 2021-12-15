15.12.2021 15:45 Виталий Хиневич

Хотел вернуть изъятый автомобиль за взятку: в Харьковской области задержали правонарушителя

Мужчина пытался вернуть авто, изъятое сотрудниками полиции на законных основаниях.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 9 декабря в городе Балаклея правоохранители выявили 26-летнего мужчину, который незаконно управлял машиной. В 2020 году решением суда ему было запрещено на 10 лет управлять транспортным средством.

Полицейские составили на правонарушителя административный протокол и изъяли авто. Чтобы вернуть транспортное средство, гражданин решил дать взятку сотрудникам полиции, однако они о факте подкупа должностного лица сообщили своему руководству.

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26-летний житель Краматорска был задержан, решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, инспектор полиции Богодуховского района и патрульный вымогали у мужчины взятку в размере 12 тысяч гривен. За данную сумму денег они обещали гражданину не составлять административный протокол по факту управления авто без водительских прав и за совершенное им ДТП.