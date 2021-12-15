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15.12.2021  15:45   Виталий Хиневич

Хотел вернуть изъятый автомобиль за взятку: в Харьковской области задержали правонарушителя

Мужчина пытался вернуть авто, изъятое сотрудниками полиции на законных основаниях.

Мужчина дал взятку полицейским
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что 9 декабря в городе Балаклея правоохранители выявили 26-летнего мужчину, который незаконно управлял машиной. В 2020 году решением суда ему было запрещено на 10 лет управлять транспортным средством.
 
Полицейские составили на правонарушителя административный протокол и изъяли авто. Чтобы вернуть транспортное средство, гражданин решил дать взятку сотрудникам полиции, однако они о факте подкупа должностного лица сообщили своему руководству.
 
 
26-летний житель Краматорска был задержан, решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.
 
Напомним, инспектор полиции Богодуховского района и патрульный вымогали у мужчины взятку в размере 12 тысяч гривен. За данную сумму денег они обещали гражданину не составлять административный протокол по факту управления авто без водительских прав и за совершенное им ДТП.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  кража, происшествие, харьков
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