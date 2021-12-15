15.12.2021 15:26 Евгений Клочко

Стрельба на рынке в Харькове: стало известно состояние здоровья пострадавших

В результате стрельбы на Центральном рынке ранения получили два человека.



РЕДПОСТ

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на руководителем КП «Центр медицинской помощи и медицины катастроф» Виктора Забашты.

По его словам в медучреждении на данный момент находится один из пострадавших, его жизни ничего не угрожает.

57-летнему мужчине пуля попала в мобильный телефон. Видимо от испуга, он упал на асфальт. В результате падения получил травмы мягких тканей лица и был доставлен больницу скорой и нетложной помощи. А 47-летнему мужчине пуля попала в икру. Медицинская помощь ему была оказана на месте.

Напомним, конфликт между покупателями и продавцами произошел 15 декабря на Центральном рынке. После словесной перепалки покупатели покинули магазин, однако в скором времени вернулись в него снова, прихватив с собой травматические пистолет "Форт-12" и револьвер. Мужчина, выстрелил одному из продавцов в ногу , другому пуля попала в мобильный телефон. Друг стрелка ударил продавца по лицу и скрылся с места происшествия. На данный момент открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.