07.06.2022 13:30 Рита Парфенова

Откуда везут черешню на рынки украины и какие на нее цены

Из-за полномасштабной войны в Украине главная ягода сезона – мелитопольская черешня – оказалась недоступной украинскому потребителю.

В эфире "Сніданку з 1+1" рассказали, какую черешню продают на рынках Киева и какая ее стоимость, передает РЕДПОСТ.



Черешневая столица Украины Мелитополь сейчас во временной оккупации войск РФ. Чтобы покрыть дефицит ягоды, ее завозят из других регионов и стран. Так, более 50% черешни, поиявившейся на рынках в этом году – импорт. Также ва этом сезоне плоды везут из Буковины, Закарпатья, Винницкой и Одесской областей.



Цены на оптовом рынке Киева на черешню разные. Дешевле стоит мелкая и кислая ягода – от 35 грн до 60 грн за килограмм. Сладкая и крупная черешня соответственно и в разы дороже – от 130 до 200 грн за килограмм.



"Основной регион, поставляющий на рынок премиальную черешню, – это Мелитополь. Сейчас доступ к нему закрыт и поэтому этот сегмент замещается импортной черешней – это Турция, Италия и даже Испания. Это дорогая черешня, которая стоит свыше 200 грн за кг", – говорит заместитель директора одного из столичных рынков Вячеслав Забелин.



Впрочем, итальянскую черешню можно найти и по 50 гривен за килограмм, поскольку отменили ввозные пошлины.



По прогнозам экспертов, последствия вражеских действий в Мелитополе отразятся и на следующих сезонах.

Напомним, отсутствие поставок из Херсона вызвало рост цен на определенную категорию продуктов.