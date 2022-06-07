07.06.2022 13:20 Виталий Хиневич

Харьковчанин поднялся на наивысшую точку Северной Америки с флагом

Житель Харькова Евгений Старосельский покорил гору Денали.

Фото: Национальная гвардия Украины

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

Сообщается, что 2 июня в 18.00 по местному времени известный украинский альпинист, обладатель титула «Снежный барс», харьковчанин Евгений Старосельский взошел на высшую точку Северной Америки – Денали. Кроме этого, харьковчанин поднял Флаг Украины в честь бойцов Национальной гвардии Украины и ВСУ.

Как правило восхождение на Денали занимает около трех недель, две из них – напряженная работа в зоне ледников, в условиях близких к экстремальным. Все грузы, в том числе и утилизированные отходы, необходимо переносить самостоятельно.

«От последнего лагеря на высоте 5300 м подъем на вершину занял 8,5 часов, вверх с момента прилета на ледник до вершины – 8 дней. А спуск вообще оказался скоростным: с высоты 5300 м в лагерь на 2200 м «убежали» за 21 час, преодолев расстояние в 13 миль с рюкзаком 35 кг за плечами, по дороге организовывали страховку», - рассказал Евгений.

Экспедиция проходила в условиях полярного дня.

«Провести подъем на гору и спуск с нее, Евгению удалось в условиях полярного дня, благодаря профессионализму, харьковской спортивной школе и упрямого украинского характера»- говорится в сообщении Национальной гвардии Украины.

«Мечтам суждено сбываться! Сильные духом всегда побеждают! И Украина обязательно победит!» – передал привет гвардейцам с вершины Евгений Старосельский.