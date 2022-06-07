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07.06.2022  13:20   Виталий Хиневич

Харьковчанин поднялся на наивысшую точку Северной Америки с флагом

Житель Харькова Евгений Старосельский покорил гору Денали.

Харьковчанин поднялся на Денали
Фото: Национальная гвардия Украины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную гвардию Украины.
 
Сообщается, что 2 июня в 18.00 по местному времени известный украинский альпинист, обладатель титула «Снежный барс», харьковчанин Евгений Старосельский взошел на высшую точку Северной Америки – Денали. Кроме этого, харьковчанин поднял Флаг Украины в честь бойцов Национальной гвардии Украины и ВСУ.
 
Как правило восхождение на Денали занимает около трех недель, две из них – напряженная работа в зоне ледников, в условиях близких к экстремальным. Все грузы, в том числе и утилизированные отходы, необходимо переносить самостоятельно.
 
«От последнего лагеря на высоте 5300 м подъем на вершину занял 8,5 часов, вверх с момента прилета на ледник до вершины – 8 дней. А спуск вообще оказался скоростным: с высоты 5300 м в лагерь на 2200 м «убежали» за 21 час, преодолев расстояние в 13 миль с рюкзаком 35 кг за плечами, по дороге организовывали страховку», - рассказал Евгений.
 
Экспедиция проходила в условиях полярного дня.
 
«Провести подъем на гору и спуск с нее, Евгению удалось в условиях полярного дня, благодаря профессионализму, харьковской спортивной школе и упрямого украинского характера»- говорится в сообщении Национальной гвардии Украины.
 
«Мечтам суждено сбываться! Сильные духом всегда побеждают! И Украина обязательно победит!» – передал привет гвардейцам с вершины Евгений Старосельский.
 
Напомним, альпинисты из Харькова покорили самую высокую гору Антарктиды.
 
Источник:   Национальная гвардия Украины
 Тэги:  денали, флаг украины, харьков
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