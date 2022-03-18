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18.03.2022  11:57   Валерия Кононова

Харьков. 18 марта. Последствия ракетных ударов самого большого рынка в городе (видео)

Состоянием на 10 утра 18 марта спасатели все еще ликвидируют пожар на самом большом рынке Харькова.

 
От огня удалось спасти 10 жилых домов, расположенных вплотную к рынку. Еще два дома частично повреждены. 
 
Общая площадь пожара составила 7 га. С 17 марта там работают 100 человек и 21 единица техники. 
 
Под повторном обстрелом около 19:00 17 марта погиб 31-летний спасатель, ещё один – ранен. 
 
Рынок предоставлял гуманитарную помощь харьковчанам и на его территории не находилось никаких военных или стратегических объектов.

 

Тэги:  агрессия россии, обстрел, пожар, рынок, харьков
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