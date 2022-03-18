Харьков. 18 марта. Последствия ракетных ударов самого большого рынка в городе (видео)

18.03.2022 11:57 Валерия Кононова

Состоянием на 10 утра 18 марта спасатели все еще ликвидируют пожар на самом большом рынке Харькова.

От огня удалось спасти 10 жилых домов, расположенных вплотную к рынку. Еще два дома частично повреждены.

Общая площадь пожара составила 7 га. С 17 марта там работают 100 человек и 21 единица техники.

Под повторном обстрелом около 19:00 17 марта погиб 31-летний спасатель, ещё один – ранен.

Рынок предоставлял гуманитарную помощь харьковчанам и на его территории не находилось никаких военных или стратегических объектов.