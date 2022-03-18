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18.03.2022  12:12   Евгений Клочко

Семье погибшего спасателя в Харькове можно оказать фининсовую помощь

Харьковчане могут помочь семье пожарного-спасателя Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Александра Подольского, который погиб 17 марта.


Семье погибшего спасателя в Харькове можно оказать фининсовую помощь
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета. 31-летнй Александр Подольский погиб во время ликвидации пожара, возникшего из-за артеллерийских обстрелов рынка «Барабашово». В то время, когда спасатели тушили пожар, примерно в 14:00 начался обстрел, во время которого сержант службы гражданской защиты получил ранения, от которых скончался на месте.
 
У спасателя остались мама, жена и сын.
 
Харьковчане могут оказать фининсовую помощь семье погибшего по  следующим банковским реквизитам:
 
Номер карты «ПриватБанка» жены: 4149-4993-8038-6969.
 
Номер карты «ПриватБанка» погибшего: 5168-7572-5282-6153.
 
 
Тэги:  агрессия россии, барабашово, пожар, харьков
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