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18.03.2022  12:22   

Харьков. Будем Жить!

Более трех недель прошло после циничного полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины. Более 100 погибших, более 500 раненых на Харьковщине. Разрушено более 600 жилых домов и 60 школ в Харькове. Нет прощения этому…

 

Тэги:  агрессия россии, харьков
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