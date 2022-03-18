18.03.2022 12:22

Харьков. Будем Жить!

Более трех недель прошло после циничного полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины. Более 100 погибших, более 500 раненых на Харьковщине. Разрушено более 600 жилых домов и 60 школ в Харькове. Нет прощения этому…