18.03.2022 15:16 Евгений Клочко

Харьковские коммунальщики работают для горожан в режиме 24/7

Коммунальные службы города в сложных условиях в режиме 24/7 работают для харьковчан.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета. В частности, бригады КП «Харьковские тепловые сети» работают во всех районах Харькова, устраняя дефекты на сетях.

Как сообщили на предприятии, рабочие локализуют дефекты на внутридомовых тепловых сетях, заменяют поврежденные обстрелами трубопроводы, а также ремонтируют, проверяют и запускают в работу котельные, способные давать тепло харьковчанам. Работают днем и ночью.

«23-й день войны! Несмотря на нескончаемые обстрелы, сотрудники «Харьковских тепловых сетей» не прекращают борьбу за тепло в городе», - отмечают в КП «ХТС».

Одновременно с этим бригады комплекса «Харьковводоотведение» ведут ремонтные работы на внутридомовых системах холодного водоснабжения и водоотведения во всех районах города.

Об этом сегодня, 18 марта, сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.

По его словам, предприятие начинает работу с обработки заявок, которые поступили в диспетчерскую, и планируют первоочередные задачи. В числе таких - подтопленные подвальные помещения, где от вражеских обстрелов спасаются люди.

«Намеченный объем работ нужно выполнить до наступления комендантского часа, поэтому делаем все возможное и невозможное для обеспечения харьковчан водой и исправной канализацией, несмотря на существующие риски», - подчеркнул Валерий Харлан.

Он отметил, что сегодня рабочим нужно отремонтировать 11 стояков в домах харьковчан и обеспечить водой 110 квартир.