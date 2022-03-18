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18.03.2022  15:16   Евгений Клочко

Харьковские коммунальщики работают для горожан в режиме 24/7

Коммунальные службы города в сложных условиях в режиме 24/7 работают для харьковчан.

Харьковские коммунальщики работают для горожан в режиме 24/7
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета. В частности, бригады КП «Харьковские тепловые сети» работают во всех районах Харькова, устраняя дефекты на сетях.
 
Как сообщили на предприятии, рабочие локализуют дефекты на внутридомовых тепловых сетях, заменяют поврежденные обстрелами трубопроводы, а также ремонтируют, проверяют и запускают в работу котельные, способные давать тепло харьковчанам. Работают днем и ночью. 
 
«23-й день войны! Несмотря на нескончаемые обстрелы, сотрудники «Харьковских тепловых сетей» не прекращают борьбу за тепло в городе», - отмечают в КП «ХТС». 
 
Харьковские коммунальщики работают для горожан в режиме 24/7
 
Одновременно с этим бригады комплекса «Харьковводоотведение» ведут ремонтные работы на внутридомовых системах холодного водоснабжения и водоотведения во всех районах города.
 
Об этом сегодня, 18 марта, сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.
 
По его словам, предприятие начинает работу с обработки заявок, которые поступили в диспетчерскую, и планируют первоочередные задачи. В числе таких - подтопленные подвальные помещения, где от вражеских обстрелов спасаются люди.
 
«Намеченный объем работ нужно выполнить до наступления комендантского часа, поэтому делаем все возможное и невозможное для обеспечения харьковчан водой и исправной канализацией, несмотря на существующие риски», - подчеркнул Валерий Харлан.
 
Он отметил, что сегодня рабочим нужно отремонтировать 11 стояков в домах харьковчан и обеспечить водой 110 квартир.
 
Тэги:  агрессия россии, жкх, харьковводоканал, хтс, харьков
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