18.03.2022 16:37 Евгений Клочко

Игорь Терехов заявил, что русскоязычный Харьков всегда будет стоять на защите соборной и независимой Украины

Несмотря на то, что Харьков - русскоязычный город, он всегда будет стоять на защите соборной и независимой Украины.



city.kharkov.ua

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интервью Харьковского городского головы Игоря Терехова телеканалу «Украина 24».

Он отметил, что, по состоянию на 17 марта, в результате обстрелов в Харькове было разрушено 708 зданий, из которых более 600 - жилые многоэтажные дома. Также разрушен исторический центр города, в том числе пострадали Художественный музей и библиотека им. Короленка.

«Когда сейчас проезжаешь по Харькову, то видишь совершенно другой город, и сердце кровью обливается. Но сейчас нельзя поддаваться эмоциям. Нужно думать о том, как будем отстраивать город. Нам нужно создать новый облик Харькова, но в то же время сохранить его изюминку», - отметил Игорь Терехов.

По его словам, несмотря на то, что большинство харьковчан разговаривает на русском языке, они всегда считали себя украинцами и готовы до последнего отстаивать независимость своего государства.

«Наш русскоязычный Харьков всегда стоял, стоит и будет стоять на защите Украины», - подчеркнул городской голова.

Напомним, Игорь Терехов заявил, что Харьков никогда не сдастся . Харьковчане будут защищать свой родной город до последнего и никогда не сдадутся.