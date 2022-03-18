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18.03.2022  16:37   Евгений Клочко

Игорь Терехов заявил, что русскоязычный Харьков всегда будет стоять на защите соборной и независимой Украины

Несмотря на то, что Харьков - русскоязычный город, он всегда будет стоять на защите соборной и независимой Украины.


city.kharkov.ua
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на интервью Харьковского городского головы Игоря Терехова телеканалу «Украина 24». 
 
Он отметил, что, по состоянию на 17 марта, в результате обстрелов в Харькове было разрушено 708 зданий, из которых более 600 - жилые многоэтажные дома. Также разрушен исторический центр города, в том числе пострадали Художественный музей и библиотека им. Короленка. 
 
«Когда сейчас проезжаешь по Харькову, то видишь совершенно другой город, и сердце кровью обливается. Но сейчас нельзя поддаваться эмоциям. Нужно думать о том, как будем отстраивать город. Нам нужно создать новый облик Харькова, но в то же время сохранить его изюминку», - отметил Игорь Терехов. 
 
По его словам, несмотря на то, что большинство харьковчан разговаривает на русском языке, они всегда считали себя украинцами и готовы до последнего отстаивать независимость своего государства. 
 
«Наш русскоязычный Харьков всегда стоял, стоит и будет стоять на защите Украины», - подчеркнул городской голова.
 
Напомним, Игорь Терехов заявил, что Харьков никогда не сдастся. Харьковчане будут защищать свой родной город до последнего и никогда не сдадутся.
 
Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков
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