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18.03.2022  17:17   Евгений Клочко

Дероссификация: Харьковщина избавляется от всего российского (видео)

Харьковщина держит оборону не только на военном фронте. Россияне думали, что здесь их встретят с хлебом-солью. Но мы дали четко понять: Харьков – украинский город!

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
 
По его словам, научное сообщество лишает граждан страны-агрессора почетных званий. Ученый совет Каразинского университета лишил звания "Почетного доктора" ректора Московского вуза Виктора Садовничего. "Почетного граждана" у Садовничего забрал и Лозовский райсовет. Стыдно, что уроженец Харьковской области подписал обращение российских ректоров в поддержку действий преступника Путина.
 
Он отметил, что , жители требуют избавиться от всего, что связывает Харьков с Россией. Речь идет и о названиях улиц. Такое обращение было подписано общественными деятелями.
 
Кроме того, удалить из названия слово "русский" требует коллектив Харьковского академического драматического театра имени Пушкина. Соответствующее письмо-обращение на мое имя направил коллектив театра.
 
"У нас нет ничего общего с уничтожающими градами города Харьковщины. Мы оказываем мощное сопротивление, потому что Харьков – это Украина!", - подчеркнул Олег Синегубов.

 

Тэги:  агрессия россии, олег синегубов, харьков
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