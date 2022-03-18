Дероссификация: Харьковщина избавляется от всего российского (видео)

18.03.2022 17:17 Евгений Клочко

Харьковщина держит оборону не только на военном фронте. Россияне думали, что здесь их встретят с хлебом-солью. Но мы дали четко понять: Харьков – украинский город!

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

По его словам, научное сообщество лишает граждан страны-агрессора почетных званий. Ученый совет Каразинского университета лишил звания "Почетного доктора" ректора Московского вуза Виктора Садовничего. "Почетного граждана" у Садовничего забрал и Лозовский райсовет. Стыдно, что уроженец Харьковской области подписал обращение российских ректоров в поддержку действий преступника Путина.

Он отметил, что , жители требуют избавиться от всего, что связывает Харьков с Россией. Речь идет и о названиях улиц. Такое обращение было подписано общественными деятелями.

Кроме того, удалить из названия слово "русский" требует коллектив Харьковского академического драматического театра имени Пушкина. Соответствующее письмо-обращение на мое имя направил коллектив театра.

"У нас нет ничего общего с уничтожающими градами города Харьковщины. Мы оказываем мощное сопротивление, потому что Харьков – это Украина!", - подчеркнул Олег Синегубов.