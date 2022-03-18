Герои среди нас - харьковский спасатель Александр Подольский

На 31-м году жизни остановилось сердце пожарного, сержанта службы гражданской защиты Александра Подольского.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Главное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Александр погиб, пытаясь потушить пожар на крупнейшем в Европе рынке Киевского района Харькова. Пожар возник вследствие обстрелов со стороны руссо-фашистов.
Напомним, харьковчане могут оказать фининсовую помощь семье погибшего по следующим банковским реквизитам:
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