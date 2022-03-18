18.03.2022 18:54 Евгений Клочко

Украинцев предупредили о новом виде мошенничества с "помощью от государства"

Украинцев предупреждают об очередной разновидности интернет-мошенничества: SMS-рассылка на телефон с уведомлением о начислении денег



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. Отмечается, что украинцам стало поступать сообщение на мобильный телефон с текстом «Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…» и далее следует ссылка.

Специалисты Центра противодействия дезинформации призывают не переходите по этой ссылке! Есть большой риск того, что ваш телефон будет взломан и мошенники смогут получить доступ к вашим банковским счетам..

"Будьте внимательны! Если вы заказывали услугу получения одноразовой денежной помощи в размере 6500 грн через приложение «Дія», ожидайте уведомление о начислении денег в приложении того банка, клиентом которого вы являетесь", - отмечают специалисты.

Стоит напомнить, что уведомление о начислении денег не содержит никаких ссылок, а только текстовую информацию.

Убедительная просьба, не переходить по любым сомнительным ссылкам, не проверив их. Всегда лучше позвонить на горячую линию учреждения, от которого вы получили сообщение, и проверить подлинность полученного уведомления.