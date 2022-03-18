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18.03.2022  18:54   Евгений Клочко

Украинцев предупредили о новом виде мошенничества с "помощью от государства"

Украинцев предупреждают об очередной разновидности интернет-мошенничества: SMS-рассылка на телефон с уведомлением о начислении денег


Фото из открытых источников
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины. Отмечается, что украинцам стало поступать сообщение на мобильный телефон с текстом «Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…» и далее следует ссылка.
 
Специалисты Центра противодействия дезинформации призывают не переходите по этой ссылке! Есть большой риск того, что ваш телефон будет взломан и мошенники смогут получить доступ к вашим банковским счетам..
 
"Будьте внимательны! Если вы заказывали услугу получения одноразовой денежной помощи в размере 6500 грн через приложение «Дія», ожидайте уведомление о начислении денег в приложении того банка, клиентом которого вы являетесь", - отмечают специалисты.
 
Стоит напомнить, что уведомление о начислении денег не содержит никаких ссылок, а только текстовую информацию.
 
Убедительная просьба, не переходить по любым сомнительным ссылкам, не проверив их. Всегда лучше позвонить на горячую линию учреждения, от которого вы получили сообщение, и проверить подлинность полученного уведомления.
 
Тэги:  агрессия россии, мошенники, харьков
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