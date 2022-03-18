Харьков. 18 марта 2022 года (видео)

18.03.2022 19:10

Днем и ночью Харьковские спасатели работают над ликвидацией того, что принес в город так называемый "русский мир".

Разрушенные, даже рухнувшие дома. Бомбы, ракеты и оружие, название которых мирному населению не было известно. До 24 февраля...

18 марта. 23-й день войны, коснувшийся каждого жителя Украины. Каждого жителя теперь города-героя Харькова.

И герои в нем не только те, кто носят форму и оружие. Они спасают людей из под завалов. Тушат пожары, разбирают обрушившиеся здания. Каждый день и каждую ночь они рискуют жизнями ради жизней других людей, от мала до велика.

Этот подвиг мы никогда не забудем!