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18.03.2022  19:10   

Харьков. 18 марта 2022 года (видео)

Днем и ночью Харьковские спасатели работают над ликвидацией того, что принес в город так называемый "русский мир".

 
Разрушенные, даже рухнувшие дома. Бомбы, ракеты и оружие, название которых мирному населению не было известно. До 24 февраля...
 
18 марта. 23-й день войны, коснувшийся каждого жителя Украины. Каждого жителя теперь города-героя Харькова. 
 
И герои в нем не только те, кто носят форму и оружие. Они спасают людей из под завалов. Тушат пожары, разбирают обрушившиеся здания. Каждый день и каждую ночь они рискуют жизнями ради жизней других людей, от мала до велика. 
 
Этот подвиг мы никогда не забудем!

 

Тэги:  агрессия россии, спасатели, харьков
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