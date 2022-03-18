18.03.2022 20:47 Евгений Клочко

"Некуда возвращаться" – "THE GUARDIAN" пообщались с полярником из Харькова

В одном из самых известных изданий Великобритании "The Guardian" опубликовано интервью с полярником 26-й Украинской антарктической экспедиции Яном Бахматом под красноречивым названием "Некуда возвращаться".

Как сообщает РЕДПОСТ , ученый из Харькова рассказал журналистам, как оккупант уничтожает его родной город, что чувствуешь, когда близкие тебе люди под обстрелами, а ты за 15 тыс. км ничего не можешь сделать, как пытался донести правду о войне в Украине до российских подписчиков своего популярного TikTok канала и многое другое.

В целом, с начала войны наши полярники получают много запросов от журналистов со всего мира: Франции, Бельгии, Греции, США, Канады, Чили, Австралии, Новой Зеландии и других. Такие запросы и интервью очень важны для Украины, поскольку благодаря им мы имеем больше возможностей рассказать миру правду о российской агрессии против Украины.