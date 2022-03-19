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19.03.2022  00:29   Евгений Клочко

Разрушения Харькова от оккупационных войск российской федерации (видео)

За 23 дня российской агрессии в Украине оккупационные войска разрушили более 600 жилых домов в Харькове. Более 60 школ в городе было уничтожено.

Тэги:  агрессия россии, разрушения, харьков
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