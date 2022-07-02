Более 40 поврежденных домов зафиксировали за сутки в Харькове и области

Российские военные ежедневно обстреливают из реактивных системам залпового огня Харьков и населенные пункты области.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.
1 июля ракетные и артиллерийские атаки подверглись Харькову, селам Уды и Черкасской Лозовой, пгт Донец, города Дергачи и Барвенково.
В результате обстрелов повреждены частные жилые дома, помещения общежития и автомобиль.
Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 40 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной пяти пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.
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