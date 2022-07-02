02.07.2022 11:14 Рита Парфенова

Более 40 поврежденных домов зафиксировали за сутки в Харькове и области

Российские военные ежедневно обстреливают из реактивных системам залпового огня Харьков и населенные пункты области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

1 июля ракетные и артиллерийские атаки подверглись Харькову, селам Уды и Черкасской Лозовой, пгт Донец, города Дергачи и Барвенково.

В результате обстрелов повреждены частные жилые дома, помещения общежития и автомобиль.

Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 40 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной пяти пожаров в Харьковской области за прошедшие сутки.