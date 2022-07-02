Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 2 июля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 10 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 532 человек. Выздоровело 296 952 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 3 516 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 8 человек (все жители города Харькова). По одному человеку заболели в Красноградском и Чугуевском районах области.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 1 июля.
Комментариев: 0
Нестандартный ход мыслей позволит найти оригинальное решение сложнейших вопросов и даже сделать открытие! Но не стоит стимулировать фантазию алкоголем.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День кооперативов (тоже мировой).
влажность:
давление:
ветер: