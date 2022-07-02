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02.07.2022  12:27   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 2 июля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Коронавирус в Харькове


Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 10 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 532 человек. Выздоровело 296 952 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 3 516 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 8 человек (все жители города Харькова). По одному человеку заболели в Красноградском и Чугуевском районах области.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 1 июля.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  за прошедшие сутки официально зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусом в харькове.
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