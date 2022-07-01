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01.07.2022  12:36   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 1 июля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Коронавирус в Харькове

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 12 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 522 человек. Выздоровело 296 754 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 3 704 человека.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 12 человек (все жители города Харькова).

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 30 июня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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