01.07.2022 12:36 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 1 июля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 12 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 522 человек. Выздоровело 296 754 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 3 704 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 12 человек (все жители города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 30 июня.