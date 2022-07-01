01.07.2022 12:55 Виталий Хиневич

Визовый режим с россией вступил в силу

Для въезда в Украину каждому россиянину придется получить визу.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Украинскую правду.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сообщил, что с 1 июля начало действовать решение о визовом режиме с гражданами РФ.

"С сегодняшнего дня на границе начало действовать решение правительства о прекращении безвизовых поездок для россиян. Визовый режим также позволит усилить безопасность нашего государства. Теперь цель своей поездки в Украину каждому россиянину придется обосновывать заранее.

Но хочу предупредить граждан РФ: даже если получили визу, расслабляться не стоит! Это еще не гарантирует беспрепятственный въезд в Украину. Ведь владельцы визы должны отвечать и другим условиям пересечения украинской границы. И пограничники обязательно будут их проверять. А при наличии обоснованных оснований, виза будет отменена на месте",- отметил Сергей Дейнеко.