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01.07.2022  12:55   Виталий Хиневич

Визовый режим с россией вступил в силу

Для въезда в Украину каждому россиянину придется получить визу.

Визовый режим с рф
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Украинскую правду. 
 
Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сообщил, что с 1 июля начало действовать решение о визовом режиме с гражданами РФ.
 
"С сегодняшнего дня на границе начало действовать решение правительства о прекращении безвизовых поездок для россиян. Визовый режим также позволит усилить безопасность нашего государства. Теперь цель своей поездки в Украину каждому россиянину придется обосновывать заранее.
 
Но хочу предупредить граждан РФ: даже если получили визу, расслабляться не стоит! Это еще не гарантирует беспрепятственный въезд в Украину. Ведь владельцы визы должны отвечать и другим условиям пересечения украинской границы. И пограничники обязательно будут их проверять. А при наличии обоснованных оснований, виза будет отменена на месте",- отметил Сергей Дейнеко.
 
Напомним, в Молдове официально запретили российскую пропаганду.
 
Источник:   Украинская правда
 Тэги:  визовый режим
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