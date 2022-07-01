01.07.2022 12:56 Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 1 июля на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.



По состоянию на 12.00 1 июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:

Республика Польша:

«Устилуг» – 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Рава-Русская» – 0 л/а, 2 автобусов, 0 пешеходов;

«Грушев» – 0 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов;

«Краковец» – 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Шегини» – 25 л/а, 8 автобусов, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

«Ужгород» – 0 л/а, 0 автобусов, 1 пешеходов.

За сутки 30 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 82 тысяч человек и более 20 тысяч транспортных средств.



Из Украины за прошлые сутки выбыли почти 41 тысяча человек. Более 23 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.



В Украину за минувшие сутки прибыли более 41 тысяч человек, более 37 тысяч из них – граждане Украины.

Напомним, более 5,5 миллионов внутренне перемещенных лиц вернулись в свои дома в Украине.