Ситуация с выездом из Украины 1 июля на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
По состоянию на 12.00 1 июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:
За сутки 30 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 82 тысяч человек и более 20 тысяч транспортных средств.
Из Украины за прошлые сутки выбыли почти 41 тысяча человек. Более 23 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.
В Украину за минувшие сутки прибыли более 41 тысяч человек, более 37 тысяч из них – граждане Украины.
Напомним, более 5,5 миллионов внутренне перемещенных лиц вернулись в свои дома в Украине.
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