01.07.2022 13:10 Виталий Хиневич
Герб несуществующей страны уберут с фасада Харьковского городского совета
Герб несуществующей советской Украины демонтируют.
Сообщается, что мэр Харькова Игорь Терехов давно принял решение убрать с фасада Харьковского городского совета герб несуществующей советской Украины.
Вместо него появится герб города-героя Харькова.
«Со вчерашнего дня в телеграмм-каналах и новостных сайтах разгоняют «зраду», что горсовет отказывается снимать со здания советскую символику. Ссылка - на ответ юрдепартамента.
К сожалению, вынужден констатировать, что коллеги из этого департамента ответили, руководствуясь буквой, но никак не духом закона. Сегодня Игорь Терехов дал задание, чтобы соответствующие работы начались в ближайшее время. Так что дождитесь - недолго осталось!»,- сообщил Юрий Сидоренко.
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