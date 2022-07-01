01.07.2022 13:10 Виталий Хиневич

Герб несуществующей страны уберут с фасада Харьковского городского совета

Герб несуществующей советской Украины демонтируют.

Об этом сообщает РЕДПОСТ

Сообщается, что мэр Харькова Игорь Терехов давно принял решение убрать с фасада Харьковского городского совета герб несуществующей советской Украины.

Вместо него появится герб города-героя Харькова.

«Со вчерашнего дня в телеграмм-каналах и новостных сайтах разгоняют «зраду», что горсовет отказывается снимать со здания советскую символику. Ссылка - на ответ юрдепартамента.

К сожалению, вынужден констатировать, что коллеги из этого департамента ответили, руководствуясь буквой, но никак не духом закона. Сегодня Игорь Терехов дал задание, чтобы соответствующие работы начались в ближайшее время. Так что дождитесь - недолго осталось!»,- сообщил Юрий Сидоренко.