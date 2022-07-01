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01.07.2022  13:10   Виталий Хиневич

Герб несуществующей страны уберут с фасада Харьковского городского совета

Герб несуществующей советской Украины демонтируют.

Герб несуществующей страны уберут с фасада Харьковского городского совета
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ.
 
Сообщается, что мэр Харькова Игорь Терехов давно принял решение убрать с фасада Харьковского городского совета герб несуществующей советской Украины.
 
Вместо него появится герб города-героя Харькова.
 
«Со вчерашнего дня в телеграмм-каналах и новостных сайтах разгоняют «зраду», что горсовет отказывается снимать со здания советскую символику. Ссылка - на ответ юрдепартамента.
 
К сожалению, вынужден констатировать, что коллеги из этого департамента ответили, руководствуясь буквой, но никак не духом закона. Сегодня Игорь Терехов дал задание, чтобы соответствующие работы начались в ближайшее время. Так что дождитесь - недолго осталось!»,- сообщил Юрий Сидоренко.
 
Напомним, в Харькове планируют изменить около 400 названий, связанных с россией.
 
Тэги:  харьков, герб
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