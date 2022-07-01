Женщину с наркотиками на полмиллиона гривен задержали в Харькове

Полицейские изъяли у жительницы Харькова 200 граммов метадона.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.
Вечером 28 июня работники Управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области ГБН НПУ в ходе проведения отработки территории Шевченковского района остановили 32-летнюю харьковчанку. Во время поверхностной проверки и осмотра личных вещей женщины полицейские обнаружили полимерную упаковку с метадоном, весом около 200 граммов.
Общая стоимость обнаруженных наркотиков по ценам "черного рынка" составляет около 500 тысяч гривен.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
По данному факту следователь открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Проводятся следующие необходимые следственные действия.
Напомним, под Харьковом за день поймали нескольких любителей наркотиков.
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