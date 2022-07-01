01.07.2022 13:45 Виталий Хиневич

В Украине запретят курение электронных сигарет в общественных местах

В закон о курении внесены изменения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укринформ».

Сообщается, что с 11 июля вступает в силу нормы, согласно которым курение электронных сигарет и средств нагрева табака в общественных местах будут запрещены.

Таким образом, курение электронных сигарет и средств нагрева в офисах, магазинах, кафе, ресторанах и других общественных местах.

Кроме этого стоит отметить, что в середине 2023 года будет запрещена реклама электронных сигарет и изделий нагрева для курения. Еще одной очень важной нормой является запрет продаж, как ароматизированных сигарет, так и жидкостей для ароматизации.

За нарушение норм предусмотрен штраф. За курение электронной сигареты в общественном месте с 11 июля - 1000 гривен. При повторном нарушение - 10 000 гривен. Для владельцев заведения, где заметят курильщиков - 3000-15 000 гривен. Для продавцов электронных сигарет несовершеннолетним - 1020-10 200 гривен.