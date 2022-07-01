Уровень радиации в Харькове на 1 июля

Насколько опасен радиационный фон в городе и области, сообщили сотрудники лабораторного центра.
Радиационный фон в Харькове соответствует норме, передает РЕДПОСТ.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЦКПХ МЗ», по состоянию на 30 июня 2022 года уровни внешнего гамма-излучения составлял:
Данные результаты не превышают значений природного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Ранее РЕДПОСТ сообщал о состоянии радиационного фона в Харькове и области на 30 июня.
Комментариев: 0
Решения, принятые сегодня, будут очень перспективны. Именно поэтому звезды советуют действовать как в личной, так и в финансовой сферах.
Утренние облака не продержатся долго, во второй половине дня в Харькове будет царить ясная погода. Без осадков.
Ежегодно в первый день июля отмечается День архитектуры Украины.
влажность:
давление:
ветер: