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01.07.2022  14:10   Виталий Хиневич

Проект «Українська книжкова поличка» стартовал в Вильнюсе

Центральная библиотека Вильнюса пополнилась украинскими книгами.

Украинская книга
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Укриформ».
 
1 июля в Центральной библиотеке Вильнюсского городского управления начал работу проект «Українська книжкова поличка». 
 
Проект реализуется под патронатом Первой леди Украины Елены Зеленской, Министерства иностранных дел Украины/MFA of Ukraine, Министерства культуры и информационной политики Украины, а также ГУ Украинского института книги.
 
По словам посла Украины в Литве Петра Бешты в библиотеку было передано книги украинских авторов из собственного фонда, а также полученные от украинских издательств, которые ежегодно принимают участие в Международной книжной ярмарке в Вильнюсе.
 
Стоит отметить, что в Центральную библиотеку передали экземпляры книги Лесі Українки «Біда навчить», изданной в Литве в рамках реализации проекта «Книжки без кордонів».
 
«Еще с детства мы помним, что книга – это источник знаний. Книга – это путь каждого в широкий мир культуры, это окно в познание мира, воплощение в жизнь мечтаний и надежд», – отметил посол.
 
Проект «Українська книжкова поличка» был запланирован еще до начала российской агрессии против Украины и предусматривал распространение украинской литературы в оригинале и переводах в ведущие библиотеки мира.
 
Напомним, коллекционер представил общественности редкие открытки с украинским пейзажем.
 
Источник:   Укринформ
 Тэги:  книга
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