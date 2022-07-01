01.07.2022 14:30 Виталий Хиневич

В Харькове пройдет допремьерный кинопоказ

Показ фильма "Будинок "Слово". Нескінченний роман" пройдет в Харькове.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Читомо».

Сообщается, что 2 июля пройдет показ украинского фильма "Слово". Нескінченний роман".

Кинокартина расскажет о расстрелянном возрождении, большинство представителей которого проживало в Харькове. В том же доме "Слово" по улице Культуры, уже пострадавшем от российских обстрелов города.

«Этот город выбран неслучайно, ведь именно здесь происходили съемки фильма, а сама тема тесно связана с Харьковом. Здесь разворачиваются события, когда в 1929 году советской властью был построен дом, где поселили всех величайших украинских литераторов, а затем физически и морально уничтожили», – комментирует режиссер фильма Тарас Томенко.

Кинофильм будут представлять члены съемочной группы: режиссер Тарас Томенко, продюсеры Филипп Ильенко и Ростислав Мартынюк, актеры Геннадий Попенко и Нина Набока. После показа зрители смогут пообщаться с создателями фильма. Модерировать встречу будет киножурналист Алекс Малышенко.

Вход свободный, регистрация доступна по ссылке