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01.07.2022  14:30   Виталий Хиневич

В Харькове пройдет допремьерный кинопоказ

Показ фильма "Будинок "Слово". Нескінченний роман" пройдет в Харькове.

Харьков кино
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Читомо».
 
Сообщается, что 2 июля пройдет показ украинского фильма "Слово". Нескінченний роман". 
 
Кинокартина расскажет о расстрелянном возрождении, большинство представителей которого проживало в Харькове. В том же доме "Слово" по улице Культуры, уже пострадавшем от российских обстрелов города.
 
«Этот город выбран неслучайно, ведь именно здесь происходили съемки фильма, а сама тема тесно связана с Харьковом. Здесь разворачиваются события, когда в 1929 году советской властью был построен дом, где поселили всех величайших украинских литераторов, а затем физически и морально уничтожили», – комментирует режиссер фильма Тарас Томенко.
 
Кинофильм будут представлять члены съемочной группы: режиссер Тарас Томенко, продюсеры Филипп Ильенко и Ростислав Мартынюк, актеры Геннадий Попенко и Нина Набока. После показа зрители смогут пообщаться с создателями фильма. Модерировать встречу будет киножурналист Алекс Малышенко.
 
Вход свободный, регистрация доступна по ссылке.
 
Напомним, «Планета кіно» приглашает желающих принять участие в благотворительной акции.
 
Источник:   Читомо
 Тэги:  харьков, кино
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