Уровень радиации в Харькове на 30 июня

Насколько опасен радиационный фон в городе и области, сообщили сотрудники лабораторного центра.
Радиационный фон в Харькове соответствует норме, передает РЕДПОСТ.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЦКПХ МЗ», по состоянию на 29 июня 2022 года уровни внешнего гамма-излучения составлял:
Данные результаты не превышают значений природного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Ранее РЕДПОСТ сообщал о состоянии радиационного фона в Харькове и области на 29 июня.
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Помните: сегодня любое действие может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия.
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