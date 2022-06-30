30.06.2022 13:45 Виталий Хиневич

Укрпочта представила нововведения

Укрпочта расширяет свои услуги.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укрпочту.

Сообщается, что в большинстве регионов страны Укрпочта ввернулась к довоенному режиму работы.

Исключение составляют временно оккупированные территории Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, где работа осуществляется в индивидуальном порядке с учетом текущей ситуации. Также в некоторых освобожденных городах, где население вернулось лишь частично, отделения Укрпочты работают по сокращенному графику и перейдут в довоенный режим, как только увеличатся объемы работы в связи с возвращением людей.

Кроме этого отмечается, что с 1 июля можно будет отправлять крупногабаритные посылки во всех областных центрах, а также в городе Кременчуг, Краматорск, Кривой Рог, в выделенных отделениях для таких отправлений.

Также введены изменения и для отправок весом более 30 кг. Максимальная масса такой отправки увеличивается до 600 кг. Таким образом, клиенты смогут пересылать по привлекательным тарифам Укрпочты еще больше товаров разных габаритов.

Кроме того, с 1 июля будут действовать новые тарифы на услуги "Укрпочта Стандарт". Несмотря на то, что новые тарифы на универсальные услуги почтовой связи должны вступить в действие с 1 декабря 2021 года, они начинают действовать только с 1 июля 2022 года. При этом пересмотр стоимости состоялся для услуг «Укрпочта Стандарт» в пределах Украины в среднем на 14% и в пределах области – на 13%. При том, что постановление НКРСИ позволяло предельное повышение услуг до 37%.

Пересмотр тарифов вызван, прежде всего, увеличением логистических затрат на доставку. Однако даже после пересмотра стоимости тарифы Укрпочты оставляют более низкими по сравнению с конкурентами. Например, отправка весом до 1 кг в пределах Украины, которая раньше стоила 31 грн, после просмотра тарифов будет стоить 35 грн, а доставка посылки весом до 15 кг – 75 грн по сравнению с 65 грн до просмотра тарифов.

По новым тарифам с 1 июля будут доставляться отправки «Укрпочта Экспресс» - повышение составит в среднем 14% для пересылки в пределах области и 16% для пересылки в пределах Украины. Если раньше посылка до 1 кг по Украине обошлась в 39 грн, то с 1 июля будет стоить 45 грн.

На 14% вырастет стоимость услуги "Документы".

Стоимость международных отправлений остается неизменной.

Напомним, Укропочта открывает свой онлайн-магазин на Amazon.