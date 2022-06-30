30.06.2022 13:18 Рита Парфенова

В Днепре сожгли автомобиль волонтеров из Харькова (видео)

Неизвестный поджог транспортное средство, находившееся на территории гаражного кооператива





О происшествии сообщил телеграм-канал Днепр Оперативный, передает РЕДПОСТ.



Поджог авто произошел в гаражном кооперативе на улице Тополиной в жилмассиве Тополь-2. Около половины второго ночи там сгорел микроавтобус волонтеров из Харькова.



В поджоге подозревают неизвестного мужчину, который ночью зашел на территорию кооператива и подпалил автомобиль.



Пока сотрудники ГСЧС прибыли тушить пожар, авто сгорело полностью и не подлежит восстановлению.

«Наша машина, которая долго помогла нам на передке возить медикаменты, еду людям, помогать военным, помогать полиции Харькова, она была в Польше, она выжила везде, но не выжила в Днепре, где меняли коробку. Добрые люди помогли. Если кто-то может помочь найти этого человека или знает, где за адекватные деньги можно купить машину общей массой 3,5 тонны, будем вам очень благодарны, потому что вся наша волонтерская деятельность после этого, к сожалению, стала», – прокомментировал случившееся один из пострадавших волонтеров.



На канале Днепр Оперативный сообщается вознаграждении за информацию о личности поджигателя.