В Днепре сожгли автомобиль волонтеров из Харькова (видео)

Неизвестный поджог транспортное средство, находившееся на территории гаражного кооператива
О происшествии сообщил телеграм-канал Днепр Оперативный, передает РЕДПОСТ.
Поджог авто произошел в гаражном кооперативе на улице Тополиной в жилмассиве Тополь-2. Около половины второго ночи там сгорел микроавтобус волонтеров из Харькова.
В поджоге подозревают неизвестного мужчину, который ночью зашел на территорию кооператива и подпалил автомобиль.
Пока сотрудники ГСЧС прибыли тушить пожар, авто сгорело полностью и не подлежит восстановлению.
«Наша машина, которая долго помогла нам на передке возить медикаменты, еду людям, помогать военным, помогать полиции Харькова, она была в Польше, она выжила везде, но не выжила в Днепре, где меняли коробку. Добрые люди помогли. Если кто-то может помочь найти этого человека или знает, где за адекватные деньги можно купить машину общей массой 3,5 тонны, будем вам очень благодарны, потому что вся наша волонтерская деятельность после этого, к сожалению, стала», – прокомментировал случившееся один из пострадавших волонтеров.
На канале Днепр Оперативный сообщается вознаграждении за информацию о личности поджигателя.
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