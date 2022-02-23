23.02.2022 16:30 Виталий Хиневич
Зеленский прокомментировал возможность введения визового режима с Россией
Президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентами Литвы и Польши прокомментировал возможность введения Украиной визового режима с Россией.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "Вести".
Сообщается, что решение о введение визового режима с Россией зависит от самой РФ.
"У меня есть много предложений от нашей команды относительно реакции на действия России, но они зависят от самой России", - отметил президент Украины.
Кроме этого, Владимир Зеленский сообщил, что Украине нужны конкретные гарантии безопасности прямо сейчас. Помимо этого, на совместном брифинге Украина с Польшей и Литвой подписала заявление о поддержке членства в ЕС.
В это же время главы государств Литвы и Польши осудили признание "независимости" Россией псевдореспублик так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Напомним, 21 февраля, Путин заявил о признании
так называемых «ДНР» и «ЛНР». «Считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет «ДНР» и «ЛНР». Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками», – заявил Путин и подписал соответствующие указы.
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