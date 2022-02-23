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23.02.2022  16:30   Виталий Хиневич

Зеленский прокомментировал возможность введения визового режима с Россией

Президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентами Литвы и Польши прокомментировал возможность введения Украиной визового режима с Россией.

Зеленский
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Вести".
 
Сообщается, что решение о  введение визового режима с Россией зависит от самой РФ.
 
"У меня есть много предложений от нашей команды относительно реакции на действия России, но они зависят от самой России", - отметил президент Украины.
 
Кроме этого, Владимир Зеленский сообщил, что Украине нужны конкретные гарантии безопасности прямо сейчас. Помимо этого, на совместном брифинге Украина с Польшей и Литвой подписала заявление о поддержке членства в ЕС.
 
В это же время главы государств Литвы и Польши осудили признание "независимости" Россией псевдореспублик так называемых  "ДНР" и "ЛНР".
 
Напомним, 21 февраля, Путин заявил о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР». «Считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет «ДНР» и «ЛНР». Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками», – заявил Путин и подписал соответствующие указы.
 
Источник:   Вести
 Тэги:  визовый режим, зеленский, украина
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