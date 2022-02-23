23.02.2022 16:30 Виталий Хиневич

Зеленский прокомментировал возможность введения визового режима с Россией

Президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентами Литвы и Польши прокомментировал возможность введения Украиной визового режима с Россией.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Вести".

Сообщается, что решение о введение визового режима с Россией зависит от самой РФ.

"У меня есть много предложений от нашей команды относительно реакции на действия России, но они зависят от самой России", - отметил президент Украины.

Кроме этого, Владимир Зеленский сообщил, что Украине нужны конкретные гарантии безопасности прямо сейчас. Помимо этого, на совместном брифинге Украина с Польшей и Литвой подписала заявление о поддержке членства в ЕС.

В это же время главы государств Литвы и Польши осудили признание "независимости" Россией псевдореспублик так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, 21 февраля, Путин заявил о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР». «Считаю необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет «ДНР» и «ЛНР». Прошу Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а также ратифицировать соглашения о дружбе и взаимопомощи с этими республиками», – заявил Путин и подписал соответствующие указы.