30.06.2022 12:19 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 30 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрирован 1 случай заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1 случай заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 510 человек. Выздоровело 296 441 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 4 006 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1 человека (жителя города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 29 июня.