Харьковчанки выиграли футбольный матч

Харьковчанки в составе женской сборной Украины по футболу выиграли матч в рамках очередного тура квалификации на чемпионат мира 2023 года.
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Помните: сегодня любое действие может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
С 2017 года в «целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами» отмечается Всемирный день астероида.
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