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30.06.2022  12:10   Виталий Хиневич

Харьковчанки выиграли футбольный матч

Харьковчанки в составе женской сборной Украины по футболу выиграли матч в рамках очередного тура квалификации на чемпионат мира 2023 года.

Харьков футбол
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, со счетом 2:0 украинки победили сборную Венгрии. Первый гол в ворота соперниц забила защитница «Фиорентины» Дарья Кравец, а второй гол - футболистка харьковского ФК «Жилстрой-1» Ольга Овдийчук. Также в матче участвовали еще две харьковские футболистки - Дарья Апанащенко и Любовь Шматко.
 
Отметим, из-за полномасштабного вторжения рф домашние отборочные матчи украинских футболисток проходят в городе Ряшев (Польша). Пока женская сборная Украины имеет в своем активе семь очков и идет четвертой.
 
Напомним, жительница Харьковской области завоевала медаль на Чемпионате Европы.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  спорт, харьков
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