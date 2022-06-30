30.06.2022 12:10 Виталий Хиневич

Харьковчанки выиграли футбольный матч

Харьковчанки в составе женской сборной Украины по футболу выиграли матч в рамках очередного тура квалификации на чемпионат мира 2023 года.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, со счетом 2:0 украинки победили сборную Венгрии. Первый гол в ворота соперниц забила защитница «Фиорентины» Дарья Кравец, а второй гол - футболистка харьковского ФК «Жилстрой-1» Ольга Овдийчук. Также в матче участвовали еще две харьковские футболистки - Дарья Апанащенко и Любовь Шматко.

Отметим, из-за полномасштабного вторжения рф домашние отборочные матчи украинских футболисток проходят в городе Ряшев (Польша). Пока женская сборная Украины имеет в своем активе семь очков и идет четвертой.