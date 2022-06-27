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27.06.2022  14:15   Виталий Хиневич

Жительница Харьковской области завоевала медаль на Чемпионате Европы

Виолетта Макаренко взяла бронзу на Чемпионате Европы.

Спортсмены
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на клуб «Тайкан».
 
Сообщается, что 17-19 июня в Праге прошел Чемпионате Европы по каратэ. Бронзовую медаль среди молодежи получила 14-летняя Виолетта Макаренко из клуба «Тайкан». Спортсменка, несмотря на обстрелы и ужасы войны, постоянно тренировалась со своим личным тренером Сергеем Обуховым, в Харьковской области, поселке Подворки, доезжая в зал без специального оборудования и покрытия на велосипедах.
 
Виолетту отобрали в сборную Украины еще в декабре на мировой серии Каратэ 1 Молодежной лиге в Венеции. Личный тренер не смог выехать и спортсменке помогал тренер сборной Украины, а также собравшиеся со всех уголков Европы тренера и спортсмены клуба. 
 
Несмотря на травму ноги, в предварительных кругах она одолела 3 соперниц из Латвии, Чехии и Франции, уступив только одной, турчанке. В бронзовом финале Виолетта со счетом 2-0 выиграла у представительницы Черногории. 
 
Сейчас спортсменка с тренером вернулись в Харьков. Кроме Виолетты, на Европе украинская сборная взяла 3 золота и 1 серебро, впервые отметив такой высокий результат и поднявшись на третью позицию среди 48 стран.
 
Напомним, украинцы одержали серебро в Мировом туре по пляжному волейболу.
 
Источник:   Клуба «Тайкан»
 Тэги:  спорт, харьков
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