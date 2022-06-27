27.06.2022 14:15 Виталий Хиневич

Жительница Харьковской области завоевала медаль на Чемпионате Европы

Виолетта Макаренко взяла бронзу на Чемпионате Европы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на клуб «Тайкан».

Сообщается, что 17-19 июня в Праге прошел Чемпионате Европы по каратэ. Бронзовую медаль среди молодежи получила 14-летняя Виолетта Макаренко из клуба «Тайкан». Спортсменка, несмотря на обстрелы и ужасы войны, постоянно тренировалась со своим личным тренером Сергеем Обуховым, в Харьковской области, поселке Подворки, доезжая в зал без специального оборудования и покрытия на велосипедах.

Виолетту отобрали в сборную Украины еще в декабре на мировой серии Каратэ 1 Молодежной лиге в Венеции. Личный тренер не смог выехать и спортсменке помогал тренер сборной Украины, а также собравшиеся со всех уголков Европы тренера и спортсмены клуба.

Несмотря на травму ноги, в предварительных кругах она одолела 3 соперниц из Латвии, Чехии и Франции, уступив только одной, турчанке. В бронзовом финале Виолетта со счетом 2-0 выиграла у представительницы Черногории.

Сейчас спортсменка с тренером вернулись в Харьков. Кроме Виолетты, на Европе украинская сборная взяла 3 золота и 1 серебро, впервые отметив такой высокий результат и поднявшись на третью позицию среди 48 стран.