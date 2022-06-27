27.06.2022 14:36 Дмитрий Колоней

Снабжает водой сотни домов: в Харькове отремонтирован трубопровод

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковводоканал». бригады комплекса «Харьковводоснабжение» 26 июня 2022 года ликвидировали три повреждения на участках трубопроводов и привели в порядок 12 смотровых колодцев.

В частности, в Салтовском районе, который сильно пострадал от обстрелов, был отремонтирован смотровой колодец на трубопроводе диаметром 1200 мм.

Начальник Салтовской районной службы наружных водопроводных сетей комплекса «Харьковводоснабжение» Вячеслав Глущенко отметил, что этот водовод обеспечивает водой более 200 домов Салтовского жилмассива. По его словам, сейчас бригады занимаются благоустройством территории после ремонта трубопровода по ул. Гвардейцев Широнинцев, который был поврежден вследствие обстрела.

27 июня 2022 года рабочие комплекса «Харьковводоснабжение» планируют реконструировать шесть поврежденных участков водоводов