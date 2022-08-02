02.08.2022 18:12 Дмитрий Колоней

Комунальники Харкова усувають десять аварій щоденно

Про це інформує КП "Харківводоканал".



Фотография из открытых источников

Якп овідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП "Харківводоканал", бригади Комплексу "Харківводопостачання"

усунули за липень 305 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання

упорядкували 302 оглядові колодязі із заміною запірно-регулюючої арматури

капітально відремонтували 78 водорозбірних колонок.

Так, учора, 1 серпня 2022 року, бригади аварійно-відновлювальних робіт

ліквідували 10 поривів на трубопроводах

упорядкували 9 оглядових колодязів.

Зокрема, у Немишлянському районі замінили введення до будинку на вул. Харківських дивізій. Сьогодні бригади взяли на роботу 12 пошкоджених ділянок трубопроводів.

Як повідомив начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Комплексу «Харківводопостачання» Павло Гладков, досвідчені аварійні бригади оперативно усувають пошкодження на водоводах та за потребою змінюють ділянки мереж. Також вони завжди готові до екстремальних ситуацій, пов'язаних із наслідками ворожого обстрілу.