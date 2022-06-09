09.06.2022 19:28 Дмитрий Колоней

Харьковские коммунальщики ликвидировали шесть аварий за сутки

«Харьковводоканал» ремонтирует сети во всех районах города.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковводоканал», службой внешних водопроводных сетей проводится комплекс ремонтов на технически изношенном участке магистрали диаметром 800 мм по ул. Большой Гончаровской. Этот трубопровод обеспечивает водоснабжение центральной части Новобаварского района. Чтобы не создавать проблем харьковчанам, реконструкция проходит без отключения потребителей. Закончить работы планируют сегодня до комендантского часа.

Также ремонтом наружных сетей занимаются в Индустриальном районе, по ул. Роганской. Аварийщики уже закончили земляные и подготовительные работы на поврежденном участке магистрального водовода диаметром 600 мм, который обеспечивает подачу воды в большую часть Роганского жилмассива и прилегающую промзону. Там коммунальщики уже провели комплексную реконструкцию сетей, заменили техническое оборудование и установили современный пожарный гидрант. Также по этой улице в работе находится еще один участок технически изношенного водовода диаметром 220 мм. Работы ведутся без отключения потребителей.

В приоритете ремонтных бригад остается восстановление водоснабжения жителям Салтовского жилмассива, где коммунальщики ежедневно проводят масштабные ремонты наружных трубопроводов различного диаметра. Так, в начале недели бригады восстановили поврежденные взрывом сети в пер. Физкультурном, вчера завершили перекладку 10 м разрушенного участка водовода диаметром 300 мм в пер. Дивногорском, а сегодня взяли в работу трубопроводы по ул. Кричевского и пер. 1-му Дружному.

8 июня 2022 года в Харькове бригады КП «Харьковводоканал» отремонтировали шесть водоводов и привели в порядок восемь смотровых колодцев, а 9-го июня устраняют нештатные ситуации на восьми участках наружных трубопроводов холодной воды.