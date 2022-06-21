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21.06.2022  15:23   Дмитрий Колоней

Коммунальщики Харькова ремонтируют более десятка участков в день

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковводоканал», бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» устранили накануне 12 повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок 13 смотровых колодцев.
 
Как сообщили на предприятии, сегодня, 21 июня, ремонтные работы ведутся на 13 поврежденных участках водоводов. В частности, в Шевченковском районе бригады ликвидируют две аварийных ситуации: по ул. Ахсарова, 5 устраняют повреждение на магистрали, а на ул. Новгородской, 22 меняют участок трубопровода. 
 
«Районные бригады прикладывают все усилия, чтобы оперативно и качественно устранить аварийные ситуации на трубопроводах», - подчеркнул начальник Шевченковского района службы наружных водопроводных сетей Андрей Целогородцев.аины.
 
Тэги:  ремонт, водопровод, харьков
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