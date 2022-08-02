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02.08.2022  18:00   Віталій Хінєвіч

Ранковий обстріл Харкова 20 липня: який стан здоров'я постраждалої дівчинки

Окупанти обстріляли Харків уранці 20 липня, внаслідок чого 15-річна дівчинка отримала поранення.

Обстріл Харкова
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що поранену внаслідок обстрілу Харкова 20 липня 15-річну Ксенію виписали з лікарні.
 
За словами матері дівчинки Вікторії Кубатої, після поранення її госпіталізували до лікарні екстреної медичної допомоги. Цього ж дня пацієнтку перевели до обласної лікарні, де Ксенії зробили дві операції.
 
"У неї тяжкий був стан, як написано у діагнозі — мінно-вибухова травма. Поранення шиї, обличчя, тім'яної ямки, уламок у легені, у скроневої частини дрібні уламки", - розповіла мати Ксенії.
 
Після проведеної хірургічної операції дівчинка проходить лікування.
 
"Сказали, гоїтися буде місяці три. Небезпечний перший місяць", - каже мати дівчини.
 
Водночас повідомляється, що сьогодні дівчинка вже перебуває вдома.
 
Нагадаємо, 20 липня близько 9:30 ранку окупанти обстріляли Київський район міста Харкова.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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