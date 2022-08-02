02.08.2022 18:00 Віталій Хінєвіч

Ранковий обстріл Харкова 20 липня: який стан здоров'я постраждалої дівчинки

Окупанти обстріляли Харків уранці 20 липня, внаслідок чого 15-річна дівчинка отримала поранення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що поранену внаслідок обстрілу Харкова 20 липня 15-річну Ксенію виписали з лікарні.

За словами матері дівчинки Вікторії Кубатої, після поранення її госпіталізували до лікарні екстреної медичної допомоги. Цього ж дня пацієнтку перевели до обласної лікарні, де Ксенії зробили дві операції.

"У неї тяжкий був стан, як написано у діагнозі — мінно-вибухова травма. Поранення шиї, обличчя, тім'яної ямки, уламок у легені, у скроневої частини дрібні уламки", - розповіла мати Ксенії.

Після проведеної хірургічної операції дівчинка проходить лікування.

"Сказали, гоїтися буде місяці три. Небезпечний перший місяць", - каже мати дівчини.

Водночас повідомляється, що сьогодні дівчинка вже перебуває вдома.

Нагадаємо, 20 липня близько 9:30 ранку окупанти обстріляли Київський район міста Харкова.