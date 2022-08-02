02.08.2022 17:41 Дмитрий Колоней

Виплати допомоги сім'ям з дітьми: як оформити у Харкові

Про це розповіли в Управлінні соціального захисту населення Харкова.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Управління соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району, у відомстві продовжують призначати та виплачувати допомогу сім'ям з дітьми.

В даний час на обліку в Управлінні перебуває майже 3000 жителів району, які отримують допомогу:

у зв'язку з вагітністю та пологами,

при народженні дитини,

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,

при усиновленні дитини,

на дітей одиноким матерям,

допомога на дітей з інвалідністю,

допомога особі, яка доглядає хвору дитину,

допомогу на дітей, які виховуються в багатодітній сім'ї,

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям.

За 7 місяців поточного року сім'ям виплачено соціальну допомогу на загальну суму 27,6 млн грн.

У випадках, коли місце проживання батьків дитини невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, призначається тимчасова державна допомога (далі – тимчасова допомога). Особливо це актуально нині, коли у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України багато хто з нас втратив роботу, не має доходів, а тому й не має можливості надавати фінансову допомогу дітям.

Тимчасова державна допомога призначається дитині, яка не досягла 18 років, і її метою є тимчасове утримання неповнолітньої дитини.Вона призначається з урахуванням матеріального становища сім'ї, в якій виховується дитина, у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитину відповідного віку.

Максимальний розмір тимчасової допомоги для дітей віком до 6 років становить 2100 грн, з 6 до 18 років – 2618 грн, мінімальний – відповідно, 1100 грн та 1372 грн.

Середній розмір тимчасової допомоги, яка сплачується мешканцям району, сьогодні становить 1670 грн. на дитину.

Заяву про призначення тимчасової допомоги мешканці Основ'янського району, які виховують дітей та не отримують нині аліменти за рішенням суду, можуть подати до Управління за попереднім записом з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 15:00 без перерви.

Записатися на прийом та отримати більш детальну інформацію можна за телефонами: 725-31-91, 725-91-93.

Мешканці району, які змушені змінити місце проживання через проведення бойових дій на території міста Харкова та Харківської області, можуть звернутися за призначенням тимчасової допомоги до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за фактичним місцем перебування.У разі неможливості отримання довідки про наявність та розмір аліментів від органів державної виконавчої служби/приватних виконавців, розташованих на тимчасово окупованій території України, тимчасова допомога призначається на підставі письмової заяви одного з батьків про отримання (неотримання) аліментів.