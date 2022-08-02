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02.08.2022  17:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік продавав зброю через інтернет

Депутат сільської ради Харківської області продавав зброю через інтернет-майданчик.

Зброя
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що чоловік зберігав у себе вдома незаконно куплену гвинтівку з метою її подальшої реалізації. Для цього він розмістив на сайті оголошення про продаж вказаної гвинтівки. Вартість  зброї в оголошення складала 9500 гривень.
 
Чоловікові вдалося знайти покупця та отримати гроші за вогнепальну зброю.
 
Під час обшуку у квартирі правопорушника, правоохоронці виявили та вилучили пістолет та 180 набоїв, які він незаконно купив та зберігав.
 
Депутату повідомили про підозру у скоєнні злочину згідно з частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
 
Нагадаємо, у товариства під Харковом можуть відібрати незаконну ділянку.
 
Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  криминал, харьков
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