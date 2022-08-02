02.08.2022 17:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік продавав зброю через інтернет

Депутат сільської ради Харківської області продавав зброю через інтернет-майданчик.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що чоловік зберігав у себе вдома незаконно куплену гвинтівку з метою її подальшої реалізації. Для цього він розмістив на сайті оголошення про продаж вказаної гвинтівки. Вартість зброї в оголошення складала 9500 гривень.

Чоловікові вдалося знайти покупця та отримати гроші за вогнепальну зброю.

Під час обшуку у квартирі правопорушника, правоохоронці виявили та вилучили пістолет та 180 набоїв, які він незаконно купив та зберігав.

Депутату повідомили про підозру у скоєнні злочину згідно з частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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