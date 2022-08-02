02.08.2022 16:59 Дмитрий Колоней

Подорожчали продукти: дізнайтесь які

Великі українські супермаркети на початку серпня оновили ціни на потрібні продукти.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Today, змінилися ціни на низку продуктів. У супермаркетах спостерігається підвищення цін майже на всі товари, що пов'язано зі:

стрибком курсу долара

збільшенням витрат на логістику. Як змінилися ціни товарів: М'ясо Свинина подорожчала найбільше.

Свиняча грудка зросла в ціні з 127,62 до 134,30 грн/кг,

підчеревок - з 131,82 до 135,99 грн/кг,

шийок - зі 175,04 до 180,57 грн/кг,

шашлик - зі 160, 59 до 165,97 грн/кг,

ребра – з 135,55 до 136,71 грн/кг.

Трохи дешевшою стала лише лопатка – з 132,41 до 127,35 грн/кг. Соняшникова олія Соняшникова олія ТМ "Щедрий Дар" трохи подорожчала і зараз коштує 62,90 грн за пляшку 870 мл.

Продукт ТМ "Олейна" став доступнішим – ціна 850 мл впала з 62,73 до 62,40 грн. Яйця Курячі яйця ТМ "Квочка" (С1) стали дорожчими на 55 копійок. Наразі десяток коштує 28,93 грн.

Яйця ТМ "Ясенсвіт" подешевшали на 3 копійки – 29,02 грн за десяток. 30 яєць цього виробника коштують 84,37 грн. Молоко Молоко 900 мл ТМ "Простоквашино" 1% подорожчало на кілька копійок – з 34,21 до 32,45 грн.

ТМ "Яготинське" 900 мл продукту 2,6% подешевшало – з 34,52 до 34,16 грн. Вершкове масло Олія ТМ "Яготинське" 73% подорожчала на 29 копійок - 61,33 грн за 200 р. \

Олія ТМ "Селянське" 72,5% стала дешевшою. За пачку 200 г потрібно заплатити 63,20 грн (раніше – 64,42 грн).