02.08.2022 16:45 Віталій Хінєвіч

Коледжі Харківської області приймають заяви від абітурієнтів: скільки їх зареєстровано

У Харківській області випускники 9 класів подали заяви у коледжі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що у Харківській області зареєстровано 4956 заяв на бюджет від випускників 9 класів.

Подати заяви на бюджетну форму навчання можна було до 13 липня. Після цього прийом документів можливий лише на контракт, заяви можна подавати до кінця жовтня.

Нагадаємо, результати НМТ абітурієнти можуть дізнатись на інформаційних сторінках.