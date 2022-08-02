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02.08.2022  16:29   Дмитрий Колоней

У товариства під Харковом можуть відібрати незаконну ділянку

Вартість ділянки під Харковом що незаконно використовують дільці, майже 20 млн. грн.

Відібрати незаконну ділянку можуть у товариства під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю, не маючи жодних правовстановлюючих документів ані на водний об’єкт, тобто водне плесо, ані на земельну ділянку водного фонду площею 28 га, здійснює рибогосподарську діяльність на території Олексіївської сільської ради. Вартість цієї земельної ділянки складає 17 млн грн.
 
Зазначені дії ТОВ суперечать вимогам ст. 51 Водного кодексу України та ст.ст. 123-126 Земельного кодексу України.
 
Прокурорами Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області до суду направлено позовну заяву в інтересах держави в особі Олексіївської сільської ради до ТОВ про звільнення об’єкту водного фонду та земельної ділянки під ним, а також зобов’язання повернути органу місцевого самоврядування цю земельну ділянку.

 

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  незаконное использование, афера, харьков
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