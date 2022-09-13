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13.09.2022  17:41   Дмитро Колонєй

Під Харковом незаконно надана ділянка вартістю у мільйони, повернеться державі (фото)

З такою вимогою звернулася до суду прокуратура під Харковом.

Повернеться державі незаконно надана ділянка вартістю у мільйони. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харковську прокуратуру, встановлено, що рішенням однієї із сільських рад Зміївського (нині – Чугуївського) району фізичній особі у приватну власність передано земельну ділянку площею 0,25 га та вартістю понад 2 млн грн., для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
 
Повернеться державі незаконно надана ділянка вартістю у мільйони. Новини Харкова
 
Зазначена земельна ділянка знаходиться в межах земель лісогосподарського призначення ДП «Зміївське лісове господарство». Тому Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області до Зміївського районного суду Харківської області подано позовну заяву про скасування рішення сільської ради, державного акту на право власності на землю та зобов’язання фізичної особи повернути земельну ділянку державі.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  афера, незаконное использование, харьков, чугуев
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