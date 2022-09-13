13.09.2022 17:41 Дмитро Колонєй

Під Харковом незаконно надана ділянка вартістю у мільйони, повернеться державі (фото)

З такою вимогою звернулася до суду прокуратура під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харковську прокуратуру, встановлено, що рішенням однієї із сільських рад Зміївського (нині – Чугуївського) району фізичній особі у приватну власність передано земельну ділянку площею 0,25 га та вартістю понад 2 млн грн., для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Зазначена земельна ділянка знаходиться в межах земель лісогосподарського призначення ДП «Зміївське лісове господарство». Тому Чугуївською окружною прокуратурою Харківської області до Зміївського районного суду Харківської області подано позовну заяву про скасування рішення сільської ради, державного акту на право власності на землю та зобов’язання фізичної особи повернути земельну ділянку державі.