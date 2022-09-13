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13.09.2022  17:25   Віталій Хінєвіч

Харківський метрополітен відновив рух поїздів

З технічних причин метрополітен тимчасово зупиняв рух поїздів.

Харків метро
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський метрополітен.
 
Повідомляється, що рух лініями Харківського метрополітену відновлено. 

Нагадаємо, вранці 13 вересня, відбулося відключення резервної лінії, яка забезпечує електроенергією місто Харків.

Источник:   Харківській метрополітен
 Тэги:  харьков, метро
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