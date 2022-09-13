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13.09.2022  16:59   Дмитро Колонєй

У Харкові продовжується нарахування житлових субсидій

Про це інформує Управління соціального захисту Харкова.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Управління соціального захисту Індустріального району за серпень нарахлвано житлових субсидій майже на 2 млн грн.  
  
Крім того, за вересень було нараховано державні соціальні допомоги 6223 особам, серед яких - діти, особи з інвалідністю та літні люди (на загальну суму 13,1 млн грн). 
  
Також вересневу допомогу нарахували 3948 внутрішньо переміщеним особам (11,7 млн грн).
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  субсидии, харьков
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