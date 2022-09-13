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13.09.2022  16:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області на ворожому снаряді підірвалися люди

Троє мешканців Золочівської громади загинули, підірвавшись на боєприпасі.

міни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Золочівську селищну раду.
 
Повідомляється, що жителі села Макарове Харківської області, підірвалися на ворожому снаряді.
 
Загинули чоловіки віком 67, 65 та 59 років.
 
«Щирі співчуття рідним, близьким, односельцям, розділяємо ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі. Хай Бог подарує їм  вічне життя та спокій», -повідомили в Золочівській селищній раді.
 
Нагадаємо, внаслідок обстрілу Харківської області загинули енергетики.
 
Источник:   Золочівська селищна рада
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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